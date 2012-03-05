Могилев приказал разобраться с "присосками"

Сотрудники земельных комитетов, которые игнорируют обращения жителей Крыма, желающих оформить земучасток, будут наказаны - вплоть до увольнения с должности, заявил председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ в понедельник в Симферополе.

«Земельная сфера после проблем ЖКХ волнует людей больше всего. Чиновники должны понимать: земля не их собственность, а собственность государства и людей, поэтому, будьте добры, эту собственность им отдавайте», - сказал крымский премьер на заседании коллегии Республиканского комитета по земельным ресурсам.

МОГИЛЕВ заявил, что в Крыму нужно бороться с фактами, когда люди годами не могут получить «земельные» документы. «Тот, кто не будет этого понимать, работать не будет... Задача одна - обеспечить желание людей получить тот или иной земельный документ. Не должно быть "присосок", которые "присосались" ко всем структурам и зарабатывают деньги», - сказал глава Совмина.