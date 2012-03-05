Крымский центр занятости провернул аферу на 20 млн гривен

Крымское управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело против должностного лица регионального центра профессионально-технического обучения по подозрению в растрате более 20 миллионов гривен, сообщила пресс-служба ведомства.

"В августе 2011 года Крымский центр профтехобразования для расширения базы переподготовки безработных провел тендер на приобретение комплекса зданий, выбрав строения, располагавшиеся возле работающих баз. Должностное лицо центра подписало договор купли с продавцом, на счета которого вскоре перевели 24 миллионов гривен. Однако, по оценкам экспертов, реальная стоимость приобретенных объектов недвижимости составляла всего 3,5 миллиона гривен", - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса - "присвоение, растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах".