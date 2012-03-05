Севастопольским перевозчикам "залезут" в карман

В Севастополе к перевозчикам, нарушающим трудовое законодательство и скрывающим доходы, будут применяться жёсткие штрафные санкции, заявил первый заместитель председателя Севастопольско государственной администрации Сергей САВЕНКОВ.

«Налоговой администрацией, правоохранительными, контролирующими органами начаты жёсткие проверки вопросов легализации заработной платы, выплаты страховых, пенсионных, обязательных платежей в государственный и местный бюджеты. Штрафные санкции могут достичь миллионов гривень», - сказал САВЕНКОВ на совещании с руководителями предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, а также с представителями контролирующих и правоохранительных органов.

По его словам, инспекторская проверка показала: «выручка» одной маршрутки за день равна сумме, которую показывают перевозчики за месяц. Это, по мнению вице-губернатора, говорит о том, что средняя сумма дохода, показываемая перевозчиками за месяц в размере 2 тыс. 359 грн., не соответствует истинным доходам. При этом, самое низкое значение данного показателя составляет 895 грн.

Он сообщил также, что 9 из 14 перевозчиков Севастополя показывают заработную плану своих водителей меньше минимальной.

Кроме того, по словам заместителя руководителя города, вторым показателем нарушения перевозчиками законодательства является тот факт, что на некоторых транспортных предприятиях транспортных средств в 2-3 раза больше, чем работников предприятия. «По итогам минувшего года на предприятиях транспортной отрасли установлено более 400 лиц, которые не были официально трудоустроены, на самом же деле их гораздо больше», - сказал САВЕНКОВ.

Чиновник пообещал, что в Севастополе цены на проезд в маршрутных автомобилях будут дифференцированы, с учётом интересов жителей города. «Если человек едет 2-3 остановки, может быть, не брать с него полную стоимость?! На длинных маршрутах нужно применять дифференцированный подход, и брать плату в зависимости от длины маршрута. Если сами перевозчики не урегулируют этот вопрос, то мы привлечём Антимонопольный комитет», - сказал САВЕНКОВ.

По его словам, жалобы по поводу завышенной стоимости поступают от людей, пользующихся маршрутами на поселки Кача, Любимовка, Полюшко, Голландия. «С этих маршрутов и надо начать отработку дифференцированного подхода», - сказал чиновник.

Первый заместитель главы администрации поручил главам районов провести анализ работы «маршруток» и внести предложения по тарифам перевозок для создания удобств горожан.