На Тузлу вынесло амфору (фото)

Черное море вынесло амфору на остров Тузла в Керченском проливе, сообщает портал «Керчь - мой город», куда фотографии сосуда прислал читатель Геннадий.

«Мы живем в интересном месте, море не редко преподносит подарки из прошлого», - написал Геннадий, который обнаружил амфору на днях во время прогулки.

На фото - покрытый ракушками глиняный сосуд, возможно, античный.

Пока неизвестно, к какому веку относится амфора.