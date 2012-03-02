На Тузлу вынесло амфору (фото)
15:45, 02 марта 2012Крым
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"Мы живем в интересном месте"
Черное море вынесло амфору на остров Тузла в Керченском проливе, сообщает портал «Керчь - мой город», куда фотографии сосуда прислал читатель Геннадий.
«Мы живем в интересном месте, море не редко преподносит подарки из прошлого», - написал Геннадий, который обнаружил амфору на днях во время прогулки.
На фото - покрытый ракушками глиняный сосуд, возможно, античный.
Пока неизвестно, к какому веку относится амфора.
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