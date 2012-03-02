Женщинам Крыма не хватает мужчин

На тысячу женщин Крыма приходится 844 мужчины, причём в городе это соотношение ниже, чем в сельской местности, сообщило в пятницу республиканское управление статистики.

Всего на полуострове проживают более миллиона женщин, или 54% населения.

"Средний возраст женщин превысил 42 года, он на 5 лет выше среднего возраста мужчин", - говорится в пресс-релизе.

Средняя продолжительность жизни крымчанок составила 75 года, она на 11 лет превысила среднюю продолжительность жизни мужчин-крымчан.

Управление статистики Крыма сообщает также, что на полуострове есть 104 долгожительницы в возрасте 100 лет и старше.

В 2007 году на 1000 крымчанок приходилось 846 крымчан, в 2008 - 844, в 2009 и 2010 - по 843.