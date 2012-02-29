Кабмин предлагает оставить стрелки часов в покое

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Законопроектом, текст которого размещен на сайте парламента, на территории Украины предусмотрено введение времени второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.

В случае принятия законопроекта как закона и подписания его президентом он вступит в силу с 1 ноября 2012 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед, и в последнее воскресенье октября - в 4 часа на 1 час назад.

Предложено перевести часовую стрелку весной на летнее время, а осенью отменить действие летнего времени, и уже не переводить часовую стрелку, то есть ввести на территории Украины время второго часового пояса (киевское время) без ежегодного перевода часовой стрелки.