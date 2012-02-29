Погода на первый день весны

1 марта в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье, а днем и в западных областях облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на западе с дождем. На остальной территории страны переменная облачность, без существенных осадков, сообщил Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в северных и центральных областях до 10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе 1-6° тепла; в Карпатах на протяжении суток 7-12 мороза; на Южном берегу Крыма ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

В Киевской области в четверг - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.