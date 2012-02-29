Украинское правительство выделило больше $12 миллионов "обезвоженной" Евпатории

Кабинет министров Украины в среду решил выделить из резервного фонда госбюджета 100 млн. грн. на ликвидацию последствий аварии на водоводе в Евпатории, а также на проектирование и строительство нового водовода для города, сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий БЛИЗНЮК на брифинге в Киеве.

По его словам, деньги будут выделена не только на оперативную ликвидацию последствий аварии, но также и на проектирование и строительство первой очереди, протяженностью 5 километров, нового водовода для курортного города.

Общая протяженность нового водовода составит 12 километров.

БЛИЗНЮК не уточнил, когда закончится проектирование и начнется его строительство.

Авария на магистральном водогоне Чеботарск-Евпатория произошла 25 февраля. Причина прорывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде февраля. Аварийные бригады работают круглосуточно. Без водоснабжения остались более 63 тысяч из 127 тысяч жителей Евпатории.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, на время ремонта задвижек подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.