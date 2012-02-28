В горах Крыма досрочно проголосовали за президента России

Досрочное голосование по выборам президента России состоялось в одном из отдаленных подразделений Черноморского флота РФ, расположенном в горной местности на плато Ай-Петри в Крыму, где несут круглосуточное дежурство военные связисты, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1-го ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

Досрочное голосование проведено в соответствии с решением Центральной избирательной комиссии России.

Члены участковой избиркома, в списки которой внесены подразделения связи флота, добирались к избирателям в труднодоступный район на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66.

На пост президента России претендуют лидер «Единой России» Владимир ПУТИН, главы партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» Геннадий ЗЮГАНОВ, Владимир ЖИРИНОВСКИЙ и Сергей МИРОНОВ, а также самовыдвиженец Михаил ПРОХОРОВ. Выборы состоятся 4 марта.