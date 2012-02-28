Янукович определился со своим представителем в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ представителем президента в Автономной республике Крым, такой указ размещен на официальном сайте главы государства.

Перед этим ЯНУКОВИЧ уволил ПЛАКИДУ с должности первого заместителя постпреда президента в Крыму.

Также глава государства отменил решение о назначении ПЛАКИДЫ и.о. представителя президента в Крыму.

ПЛАКИДА работает на руководящих должностях в крымском представительстве президента с середины октября 2010 года.

Ранее, с апреля 2010 года, он был министром топлива и энергетики автономии, а с июня 2006-го по март 2010-го возглавлял крымское правительство.