Взрыв в доме в Крыму: есть пострадавшие

Три человека госпитализированы в результате взрыва в двухэтажном доме в крымском городе Феодосия во вторник вечером, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

ЧП произошло, вероятно, из-за взрыва газа в квартире на втором этаже.

В доме, который рассчитан на 16 квартир, разрушены стены и перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. Бойцы МЧС разбирают завалы.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

Фото "Кафа"