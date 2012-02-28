В Крыму взорвался жилой дом (фото)
19:05, 28 февраля 2012Крым
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Госпитализированы три человека...
Три человека госпитализированы в результате взрыва в двухэтажном доме в крымском городе Феодосия во вторник вечером, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
ЧП произошло, вероятно, из-за взрыва газа в квартире на втором этаже.
В доме, который рассчитан на 16 квартир, разрушены стены и перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. Бойцы МЧС разбирают завалы.
Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.
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