В Крыму взорвался жилой дом (фото)

19:05, 28 февраля 2012
Крым
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Госпитализированы три человека...

Три человека госпитализированы в результате взрыва в двухэтажном доме в крымском городе Феодосия во вторник вечером, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

ЧП произошло, вероятно, из-за взрыва газа в квартире на втором этаже.

В доме, который рассчитан на 16 квартир, разрушены стены и перекрытия на общей площади 100 квадратных метров. Бойцы МЧС разбирают завалы.

Пострадавшие доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.

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