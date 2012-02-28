Могилев пообещал Януковичу: вода в Евпатории появится к 5 марта

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ заверил президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, что водоснабжение Евпатории будет полностью возобновлено за 4-5 дней, сообщила пресс-служба главы государства.

МОГИЛЕВ отметил, что после аномальных для Крыма холодов земля под водопроводом размерзаясь начала сдвигаться, это и привело к нескольким прорывам трубы, проложенной несколько десятков лет назад.

Авария на магистральном водогоне произошла 25 февраля. Аварийные бригады работают круглосуточно. Без водоснабжения, по данным МЧС, остались 63 тысячи из 127 тысяч жителей Евпатории.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.

«Другого выхода у нас нет, кроме как остановить подачу воды, полностью обезводить водопровод, освободить его от земли и принять меры для локализации трещин, возникших в трубе», - сказал МОГИЛЕВ.

Он заверил президента, что в Евпаторию будут направлены автоцистерны с водой со всего Крыма.

«Мы в ближайшие дни должны принять решение о создании параллельного водопровода на этом участке, поскольку нам придется заменить около 5 километров трубы большого диаметра. К курортному сезону Евпатория должна быть обеспечена водой», - сказал МОГИЛЕВ.