Балога "поднял" до госуровня ЧП в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА квалифицировал как чрезвычайное происшествие государственного значения аварию на магистральном водоводе в Евпатории - большая часть населения 120-тысячного города четвертые сутки сидит без воды.

«Это чрезвычайное происшествие не местного, а государственного уровня», - сказал БАЛОГА журналистам, посетив место аварии.

По его словам, ЧП госзначения признаются происшествия, в которых пострадали более 50 тысяч человек.

«Мы будем оперативно принимать решения, чтобы снять проблему, которая есть сегодня у местной власти», - заявил глава МЧС.

Евпатория ранее квалифицировала как чрезвычайную ситуацию местного значения аварию на магистральном водоводе, которая произошла 25 февраля. Причина порывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде феврале. Аварийные бригады и техника работают круглые сутки.

Власти организовали с 26 февраля подвоз воды автоцистернами в микрорайоны города.

В старой части города вода есть почти везде, хуже обстоит дело в микрорайонах многоэтажной застройки: там она поднимается не выше 1-2 этажа или вообще отсутствует.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.