Балога "поднял" до госуровня ЧП в Крыму
Глава МЧС посмотрел на трубу
Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА квалифицировал как чрезвычайное происшествие государственного значения аварию на магистральном водоводе в Евпатории - большая часть населения 120-тысячного города четвертые сутки сидит без воды.
«Это чрезвычайное происшествие не местного, а государственного уровня», - сказал БАЛОГА журналистам, посетив место аварии.
По его словам, ЧП госзначения признаются происшествия, в которых пострадали более 50 тысяч человек.
«Мы будем оперативно принимать решения, чтобы снять проблему, которая есть сегодня у местной власти», - заявил глава МЧС.
Евпатория ранее квалифицировала как чрезвычайную ситуацию местного значения аварию на магистральном водоводе, которая произошла 25 февраля. Причина порывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде феврале. Аварийные бригады и техника работают круглые сутки.
Власти организовали с 26 февраля подвоз воды автоцистернами в микрорайоны города.
В старой части города вода есть почти везде, хуже обстоит дело в микрорайонах многоэтажной застройки: там она поднимается не выше 1-2 этажа или вообще отсутствует.
По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.