Балога прогнозирует строительство нового водовода в Евпатории

Министр чрезвычайных ситуаций Украины Виктор БАЛОГА считает необходимым построить новый водовод для обеспечения водой жителей Евпатории.

По словам БАЛОГИ, нужно ликвидировать последствия ЧП на существующем водоводе и готовить документы для строительства нового. «Программа минимум: быстренько восстановить подачу воды, второе - до лета начать строительство нового водогона. Если физически (нынешний) водогон не справляется с заданием, то и дальше будут порывы», - сказал министр журналистам, посетив место аварии.

Глава МЧС заявил также, что у президента Виктора ЯНУКОВИЧА есть понимание проблемы крымского курорта.

Авария на магистральном водоводе произошла 25 февраля. Причина порывов - сильные морозы в Крыму в первой декаде феврале. Аварийные бригады и техника работают круглые сутки.

В старой части города вода есть почти везде, хуже обстоит дело в микрорайонах многоэтажной застройки: там она поднимается не выше 1-2 этажа или вообще отсутствует. Власти организовали подвоз воды автоцистернами в микрорайоны города. Также воду можно набрать в спецкранах на первых этажах или в подвалах некоторых домов.

По информации штаба гражданской защиты Евпатории, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ подача воды в город будет полностью прекращена ориентировочно на три дня - с 29 февраля по 2 марта.

В Евпатории проживают более 120 тысяч человек.