Мошенники из Крыма торговали липовыми дипломами в интернете

Сотрудники отдела борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми крымской милиции задержали гражданина иностранного государства, который руководил группой мошенников, предлагавших в интернете поддельные документы о высшем и среднем образовании, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

«Криминальный заработок группы составил около миллиона гривен, а количество желающих получить "липовый" диплом превысило сто человек», - говорится в пресс-релизе.

Руководил ОПГ 38-летний мужчина, который временно проживал в Ялте. В состав группы также входили двое ялтинцев - 29-летний мужчина и его 20-летняя сестра. Девушка выполняла функции «диспетчера»: общалась с клиентами, заинтересовавшимися этим предложением в Интернете, объясняла им, куда необходимо перевести деньги. Во время оперативно-розыскных действий сотрудники милиции установили еще одного члена преступной группы - 25-летнего ялтинца, который в течение трех лет также выполнял функции «диспетчера». Кроме того, он создал и администрировал сайты по продаже дипломов.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 190 УК Украины. За мошенничество, совершенное организованной группой, предусмотрено наказание от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.