Россия построит 1,2 тыс. квартир для своих моряков в Севастополе до 2013

Министерство обороны РФ намерено построить более 1,2 тыс. служебных квартир для своих моряков в Севастополе до 2013 года, сообщила пресс-служба ведомства по итогам посещения министром обороны Российской Федерации Анатолием СЕРДЮКОВЫМ Черноморского флота 27 февраля.

«Министр обороны РФ посетил микрорайон города Севастополя в бухте Казачьей и ознакомился с ходом работ по строительству жилья для военнослужащих. До 2013 года для моряков Черноморского флота будет построено свыше 1200 квартир служебного жилья», - говорится в пресс-релизе.

Также, глава российского оборонного ведомства проконтролировал проведение ремонтно-восстановительных работ во Владимирском соборе - усыпальнице русских адмиралов, осуществляемых на средства Минобороны России.

На совещании с руководящим составом флота глава российского оборонного ведомства подвёл итоги деятельности ЧФ в 2011 году и определил приоритетные направления работы на ближайшую перспективу, обратив особое внимание на решение социальных проблем черноморцев.