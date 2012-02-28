Севастополю предлагают оставлять весь налог с дохода физлиц

Депутаты Верховной рады Украины Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО (НУ-НС) и Юрий ОДАРЧЕНКО (БЮТ) предлагают оставлять все поступления от налога на доходы физических лиц в бюджетах Киева и Севастополя.

Так, законопроектом (№10116 от 23 февраля 2012 года), текст которого размещен на официальном сайте парламента, предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс.

На сегодняшний день кодекс предусматривает перечисление 50% поступлений от налога на доходы физлиц, уплаченных на территории Киева и Севастополя, в государственный бюджет.