9 украинских моряков остаются в Африке - "выбивают" зарплату

Девять украинских моряков - членов экипажа «Чанги-701» остаются на судне в порту Фритаун (Сьерра-Леоне) и намерены добиться выплаты долгов по заработной плате, сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ на брифинге во вторник.

«По состоянию на сегодняшний день на борту судна остается 9 моряков - граждане Украины. В координации с почетным консулом во Фритауне предпринимаются все возможные шаги для давления на судовладельца с целью выплаты остальной задолженности и возвращении моряков на Родину», - сказал ДИКУСАРОВ.

Он сообщил, что 24 февраля в Киев из Фритауна вернулись 9 украицев и 4 гражданина России - членов экипажа «Чанги-701», 27 февраля - еще 4 украинских моряка.

Судно с ноября 2011 года находится во Фритауне. Экипаж состоит из 22 граждан Украины (в осном - жители Керчи, Крым) и 4 россиян.

Основными требованиями моряков является погашение долгов по зарплате и отправка в Украину, в соответствии с контрактами, сроки которых закончились 24 ноября 2011-го. Задолженность по зарплате для восьми членов экипажа составляет 6 месяцев, для 18 моряков - 3 месяца. Продукты питания и питьевая вода на судно поставляются. Электроснабжения, а, соответственно, и кондиционирования кают нет. В середине февраля владелец согласился выплатить морякам половину долгов по зарплате.