В Севастополе насчитали более 30 аварийно-опасных объектов

33 аварийно-опасных объекта, представляющих угрозу для людей, насчитывается на сегодняшний день в Севастополе, заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Севастопольской госадминистрации Мирослав САГАЙДАК.

«20 подпорных стенок, две маршевые лестницы в местах общественного пользования, два объекта незавершенного строительства и 5 строительных участков, которые не ограждены. Есть также три объекта, которые выведены из эксплуатации, но представляют угрозу», - сказал чиновник.

В целом, по информации.САГАЙДАКА, инвентаризация объектов коммунального хозяйства выявила более 1 тыс. объектов, нуждающихся в ремонте с целью обеспечения безопасности горожан, на который необходимо 6 млн. 157 тыс. грн.