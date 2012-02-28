Киев дал Крыму $5,5 млн на ремонт разбитых штормом набережных

Кабинет министров Украины выделил 43,7 миллиона гривен на реконструкцию разбитых февральским штормом силой 6-8 баллов набережных Ялты, Алушты и Гурзуфа, сообщила пресс-служба украинского правительства.

Деньги - из резервного фонда госбюджета.

«Для проведения первоочередных мероприятий по восстановлению набережной и берегоукрепительных сооружений в Ялте необходимо 12,4 миллионов гривен, набережной в Гурзуфе - 10,1 миллионов гривен, набережной Профессорского уголка Алушты - 17,7 миллионов гривен, разрушенных участков коллектора - 3,5 миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр Крыма Анатолий МОГИЛЕВ считает необходимым отремонтировать объекты до начала курортного сезона.