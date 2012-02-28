Киев дал Крыму $5,5 млн на ремонт разбитых штормом набережных
10:00, 28 февраля 2012Крым
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Деньги - из резервного фонда
Кабинет министров Украины выделил 43,7 миллиона гривен на реконструкцию разбитых февральским штормом силой 6-8 баллов набережных Ялты, Алушты и Гурзуфа, сообщила пресс-служба украинского правительства.
Деньги - из резервного фонда госбюджета.
«Для проведения первоочередных мероприятий по восстановлению набережной и берегоукрепительных сооружений в Ялте необходимо 12,4 миллионов гривен, набережной в Гурзуфе - 10,1 миллионов гривен, набережной Профессорского уголка Алушты - 17,7 миллионов гривен, разрушенных участков коллектора - 3,5 миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.
Премьер-министр Крыма Анатолий МОГИЛЕВ считает необходимым отремонтировать объекты до начала курортного сезона.
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