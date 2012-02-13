Порты Севастополя могут стать самыми перспективными в Украине

Севастопольские порты как единственные незамерзающие и, как следствие, способные работать круглый год, могут стать самыми перспективными в развитии портов Украины, заявил первый заместитель председателя Севастопольской администрации Сергей САВЕНКОВ.

«Холодная зима этого года, когда замерзли все торгово-грузовые порты Черноморского побережья Украины, за исключением севастопольского, еще раз подтвердила, что развитию портов Севастополя должно быть уделено особое внимание, особенно со стороны инвесторов», - сказал САВЕНКОВ журналистам.

По его мнению, Севастополь может стать перевалочной базой для морских перевозок.

«Севастополь должен также заработать как город-порт, который может принимать круизные суда, иностранных туристов. Необходимы максимальная дерегуляция и более прозрачные отношения бизнеса и наших фискальных органов, таких как таможня, пограничная, ветеринарная служба», - сказал САВЕНКОВ.

По его словам, приходу инвестиций в развитие портового хозяйства должно способствовать государственно-частное партнерство. «Мы бы хотели сотрудничать с инвесторами, вкладывая средства в развитие той или иной отрасли экономики или хозяйствования 50 на 50», - отметил чиновник.