Котельная взорвалась в Крыму

Взрыв в котельной произошел 12 февраля в Феодосии (Крым), жертв нет. 29 пятиэтажных домов, школа и детсад переведены на резервное теплоснабжение, сообщила пресс-служба МЧС.

В котельной взорвался без последующего горения один из трех котлов, которые работали на газе. После этого обрушились пять плит перекрытия, кровля повреждена на площади 100 квадратных метров.

Предварительная причина взрыва - неисправность оборудования котла.

Общая площадь котельной составляет 300 квадратных метров.

Бойцы МЧС развернули на месте происшествия два пункта обогрева.

По состоянию на утро понедельника восстановительные работы продолжаются, к ним привлекли бригады жилищно-коммунального хозяйства Феодосии.