Котельная взорвалась в Крыму
09:41, 13 февраля 2012Крым
0 0
29 домов - на резервном теплоснабжении
Взрыв в котельной произошел 12 февраля в Феодосии (Крым), жертв нет. 29 пятиэтажных домов, школа и детсад переведены на резервное теплоснабжение, сообщила пресс-служба МЧС.
В котельной взорвался без последующего горения один из трех котлов, которые работали на газе. После этого обрушились пять плит перекрытия, кровля повреждена на площади 100 квадратных метров.
Предварительная причина взрыва - неисправность оборудования котла.
Общая площадь котельной составляет 300 квадратных метров.
Бойцы МЧС развернули на месте происшествия два пункта обогрева.
По состоянию на утро понедельника восстановительные работы продолжаются, к ним привлекли бригады жилищно-коммунального хозяйства Феодосии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter