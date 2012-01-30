Севастополь закрывает школы

Учебный процесс в 1-4 классах школ Севастополя приостанавливается с 31 января, а в отдаленных сельских школах - для учеников всех классов, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на брифинге в понедельник.

«Приостанавливаем учебный процесс в 1-4 классах школ, а в отдаленных, где температура ниже, например, в селе Орлиное (Байдарская долина, Балаклавский район) - до конца недели приостановим учебный процесс», - сказал чиновник.

По его словам, такая мера пойдет на пользу детям и учителям.