Севастополь закрывает школы
18:15, 30 января 2012Крым
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Младшеклассникам холодно
Учебный процесс в 1-4 классах школ Севастополя приостанавливается с 31 января, а в отдаленных сельских школах - для учеников всех классов, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на брифинге в понедельник.
«Приостанавливаем учебный процесс в 1-4 классах школ, а в отдаленных, где температура ниже, например, в селе Орлиное (Байдарская долина, Балаклавский район) - до конца недели приостановим учебный процесс», - сказал чиновник.
По его словам, такая мера пойдет на пользу детям и учителям.
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