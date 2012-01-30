Теплицам - дешевый газ и свет

Совет министров Крыма направил обращение в Кабинет министров Украины об установлении для крымских производителей овощей закрытого грунта тарифов на 30-60% ниже, чем для других промышленных потребителей, на природный газ, электро- и тепловую энергию, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Установление льготного тарифа на энергоносители зимним теплично-овощным комбинатам будет способствовать рентабельной работе отрасли, внедрению новых технологий и, соответственно, решению проблемы насыщения рынка овощной продукцией отечественного производства в зимний период», - говорится в пресс-релизе.