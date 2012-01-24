Штормовое предупреждение объявили до субботы в Крыму

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 25-27 января из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить выезды в горы, на рыбалку и охоту, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

На полуострове ожидается ветреная и морозная погода, усиление северо-восточного ветра скоростью 15-20 метров в секунду, местами - до 28 м/с.

25 января температура воздуха в Крыму достигнет 1-3 градусов тепла днем и от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла ночью, днем 26 января ожидается от 5 мороза до 0, ночью 4-9 градусов мороза, днем 27 января 1-6 градусов мороза и ночью 7-12 градусов мороза.

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды могут возникнуть сложности в работе транспорта и обрушиться рекламные конструкции.