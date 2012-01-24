Севастополь мечтает ликвидировать очереди в детсадах к 2013 году

Власти Севастополя в 2012 году рассчитывают на 90 процентов сократить очередь в детские дошкольные учреждения, в которой на сегодня состоит 2300 детей, заявил первый заместитель председателя Севастопольской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ.

«Как планируется, к концу 2012 года, с введением в строй нескольких дошкольных учреждений, количество мест увеличится почти на две тысячи, что позволит снять остроту проблемы нехватки мест в детских дошкольных учреждениях», - сказал САВЕНКОВ.

Чиновник добавил, что финансирование региональной программы развития дошкольного образования в Севастополе на 2011-2015 годы возросло в два раза.

По информации САВЕНКОВА, сегодня детсады Севастополя посещают почти 13 тысяч детей.