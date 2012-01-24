Портовики Евпатории попали под статью за "черную" добычу песка

Прокуратура Крымавозбудила уголовное дело по факту незаконной добычи должностными лицами Евпаторийского морского торгового порта песка на озере Донузлав на западе полуострова, которая причинила более 830 тыс. грн. ущерба, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Портовики добывали песок несмотря на то, что действие специального разрешения на разработку недр было остановлено», - говорится в пресс-релизе.

Дело заведено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - «злоупотребление служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям».

Донузлав - самое глубокое озеро в Крыму, его площадь составляет 47 квадратных километров.