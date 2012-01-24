Фирма из России требует прекратить производство Чебурашек в Крыму

Российский производитель детских игрушек «Комета-Плюс» (Смоленск) подал иск в Хозяйственный суд Крыма с требованием прекратить производство на полуострове мягких игрушек, напоминающих мультипликационного персонажа Чебурашку, пишет российское информагентство «Новый регион».

«Российская фирма предъявила претензии по поводу производства контрафактной продукции в Крыму частным предпринимателем в Евпатории. Истец требует в суде обязать крымского коммерсанта уничтожить нелегальных Чебурашек, а также опубликовать в СМИ данные о допущенных нарушениях авторских прав», - сообщает издание.

По его информации, в судебном процессе также фигурирует третье лицо, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора, - «Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм"» (Москва).

Крымский предприниматель с доводами россиян не согласился. По его словам, изделие «Зверёк №3» не является тождественным Чебурашке.

«Чтобы разрешить спор, пришлось обратиться в Научно-исследовательский центр судебной экспертизы, расположенный в Киеве. Столичных специалистов озаботили вопросом, насколько "Зверёк №3" похож на главного персонажа советских мультфильмов "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Чебурашка идет в школу" и "Шапокляк"», - сообщает «Новый регион».

По информации агентства, выводы киевских экспертов должны были быть озвучены на суде 19 января, однако заседание не состоялось из-за занятости сторон. Рассмотрение дела перенесли на начало февраля.