Начальника линейного отдела милиции Евпатории отдали под суд
12:00, 24 января 2012Крым
2 0
Получил на лапу 7 тысяч гривен
Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению начальника линейного отдела милиции на станции "Евпатория" в получении 6,8 тысяч гривен взятки от перекупщика билетов за возможность беспрепятственно распространять их на вокзале курортного города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранителя задержали в прошлом году "на горячем".
Дело возбудили по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере или лицом, которое занимает ответственное положение, или соединенное с вымогательством).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter