Начальника линейного отдела милиции Евпатории отдали под суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело по обвинению начальника линейного отдела милиции на станции "Евпатория" в получении 6,8 тысяч гривен взятки от перекупщика билетов за возможность беспрепятственно распространять их на вокзале курортного города, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранителя задержали в прошлом году "на горячем".

Дело возбудили по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере или лицом, которое занимает ответственное положение, или соединенное с вымогательством).