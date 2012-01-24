Украина договаривается с Бразилией о разработке шельфа Черного моря

Бразилия и Украина начали предварительные переговоры по сотрудничеству в сфере разработки черноморского шельфа, сообщил в интервью "РИА Новости" министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, находящийся с визитом в Мексике.

"Пока переговоры идут между компаниями "Нафтогаз Украины" и бразильской Petrobras по определению основных параметров такого сотрудничества и районов возможной работы на этом шельфе", - сказал ГРИЩЕНКО.

В прошлую пятницу министр, находившийся с официальным визитом в Бразилии, сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter, что бразильская компания "имеет уникальные технологии глубоководной добычи нефти и заинтересована во взаимодействии на Черноморском шельфе". Кроме того, Бразилия, по его словам, готова сотрудничать с Украиной в сфере возобновляемых источников энергии и биотоплива.

Глава МИД Украины подчеркнул, что на первом этапе начали работу эксперты, которые должны "подготовить почву для заключения соответствующего контракта и соглашения".

"Пока конкретных сроков подписания соглашения нет", - добавил министр.