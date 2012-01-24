Авария в Крыму: один человек погиб и восемь ранены

Один человек погиб и восемь, в том числе двое детей, получили ранения в результате столкновения двух легковых автомобилей, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

"ВАЗ-2107" врезался в "ВАЗ-2110" в понедельник в Белогорском районе, на 62 километре дороги "Симферополь-Феодосия".

В аварии погибла 70-летняя пассажирка "десятки". Травмированы четыре пассажира (среди них - мужчина, женщина и две девочки) и водитель этого автомобиля. Травмы получили также две пассажирки "семерки" и шофёр.