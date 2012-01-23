Температура в Украине упадет к концу недели до 27° мороза

Температура в Украине местами упадет в конце января до 27° мороза, сообщила УНИАН начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила САВЧЕНКО.

Синоптики ожидают начало похолодания с 24 января. После 25 числа морозы усилятся.

Ожидается, что 25-27 января дневная температура по всей Украине будет составлять 10-16° мороза. Ночью на большинстве территории будет преобладать температура 15-21° мороза, на востоке – до 22-27° мороза.

Такая холодная погода сохранится в Украине до начала февраля, теплее будет только в Крыму и на крайнем западе страны.

Осадков до конца января не ожидается: лишь 24 января будет идти небольшой снег на Левобережье Украины.