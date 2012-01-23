Вторая волна гриппа началась в Украине - эксперты

Вторая волна гриппа и острых респираторных вирусных инфекций начинается в Украине, передает gazeta.ua.

”В Украине за последнюю неделю темп прироста заболеваемости составляет 30%. Всего заболели 147 946 человек, - сообщил заведующий Центра гриппа и ОРВИ Минздрава Украины Андрей АЛЕКСАНДРИН на пресс-конференции. - Наблюдаются быстрые темпы прироста заболеваемости в Киеве и области. Это происходит из-за того, что плотность населения в Киеве более 3 500 человек на квадратный километр, поэтому здесь грипп распространяется быстрее”.

Наиболее уязвимыми к гриппу стали дети. На сегодняшний день зафиксировано 91 115 случаев заболевания.

Издание отмечает, что в Украине в этом сезоне преобладают такие штаммы гриппа: АH1N1, AH3N2 и В. Вирус AH3N2 может вызывать тяжелое течение заболевания и осложнения болезни.

В европейский регион ВОЗ поступило 36 образцов из 9 стран, где были зарегистрированы осложнения, вызванные именно этим штаммом гриппа. Наиболее вирус AH3N2 сейчас распространен в Финляндии, потому иностранные СМИ назвали его ”финским”.

”Наша страна с этим штаммом гриппа уже встречалась - в 2009 и 2010 годах, - отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета им. Богомольца Ирина КОЛЕСНИКОВА. - Этот штамм вошел в вакцины, которые продаются в аптеках. Кроме того, у украинцев уже выработался естественной иммунитет к этому виду вирусов, поскольку он был распространен в Украине еще с 2008 года”.