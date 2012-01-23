У владельца сухогруза пытаются отсудить $3 миллиона за пятна в море

Прокуратура предъявила иск в Хозяйственный суд Крыма о взыскании 3,4 млн. долларов ущерба от загрязнения Черного моря с собственника сухогруза «Ибрагим-Яким», который год назад сел на мель возле мыса Тарханкута на западе крымского полуострова, сообщила в понедельник пресс-служба надзорного ведомства республики.

«Ибрагим-Яким», который шел под флагом Камбоджи с грузом металла из украинского города Николаев в Турцию, попал в шторм в середине декабря 2010 года. Двенадцать сирийцев и трое индийцев - члены экипажа - покинув судно на плоту, подали светодымовые сигналы и были доставлены на берег сотрудниками МЧС. Спустя некоторое время сухогруз сняли с мели.

В результате инцидента в воду попало более десяти тонн нефтепродуктов.

По данным пресс-службы, нарушитель правил судовождения не выполнил обязательства по погашению причиненного окружающей природной среде ущерба, поэтому крымская прокуратура обратилась в суд.