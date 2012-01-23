Начальника крымского карьера задавил громадный станок
15:17, 23 января 2012Крым
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Госгорпромнадзор расследует ЧП
Начальник карьера «Агармыш» (город Старый Крым) погиб при перемещении фрезеровочного станка весом 1,5 тонны, Госгорпромнадзор выясняет обстоятельства несчастного случая, сообщила в понедельник пресс-служба территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.
Инцидент в токарном цеху карьера произошел на прошлой неделе.
«Начальник карьера, 1946 года рождения, получил тяжелый ушиб грудной клетки, оказавшись зажатым при опрокидывании станка. Пострадавший скончался во время транспортировки в больницу», - говорится в пресс-релизе.
Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию технических причин инцидента.
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