Начальника крымского карьера задавил громадный станок

Начальник карьера «Агармыш» (город Старый Крым) погиб при перемещении фрезеровочного станка весом 1,5 тонны, Госгорпромнадзор выясняет обстоятельства несчастного случая, сообщила в понедельник пресс-служба территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности в Крыму.

Инцидент в токарном цеху карьера произошел на прошлой неделе.

«Начальник карьера, 1946 года рождения, получил тяжелый ушиб грудной клетки, оказавшись зажатым при опрокидывании станка. Пострадавший скончался во время транспортировки в больницу», - говорится в пресс-релизе.

Госгорпромнадзор создал комиссию по расследованию технических причин инцидента.