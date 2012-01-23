Две лавины сошли в Крыму

Две снежные лавины общим объемом 70 кубических метров сошли в понедельник на 51-52 километрах дороги "Ялта - Бахчисарай" в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

Снег сошел с гор между 10 и 14 часами. Объем первой лавины составил около 40-ка кубометров, второй - порядка 30-ти.

В результате инцидента никто не пострадал, вместе с тем дорога оказалась блокирована. Работники дорожной службы пытаются очистить ее от снега.

МЧС просит жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок в район, где сошли лавины.