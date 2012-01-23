В Крыму сошли снежные лавины
14:19, 23 января 2012Крым
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Заблокировали дорогу...
Две снежные лавины общим объемом около 70 кубических метров сошли в понедельник на 51-52 километрах дороги "Ялта - Бахчисарай" в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.
Снег сошел с гор между 10 и 14 часами. Объем первой лавины составил около 40-ка кубометров, второй - порядка 30-ти.
В результате инцидента никто не пострадал, вместе с тем дорога оказалась блокирована. Работники дорожной службы пытаются очистить ее от снега.
МЧС просит жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок в данный район.
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