Регионалы снова хотят ввести в детсадах русский язык

Депутаты-регионалы снова внесли в парламент законопроект «о воспитании детей на родном языке», почти полностью повторяющий проект министра образования Дмитрия Табачника, который Рада отказалась рассматривать, сообщает «Зеркало недели».

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона № 9714 «О внесении изменений в закон Украины „О дошкольном образовании“» (относительно воспитания на родном языке). Авторы проекта — регионалы Максим Луцкий и Вадим Колесниченко.

Ранее в парламенте уже был зарегистрирован аналогичный законопроект, который разрабатывался Министерством образования, был подписан министром Дмитрием Табачником и внесен в Раду премьером Николаем Азаровым. Однако депутаты отказались его рассматривать.

Законопроектом регионалов также предлагается «обеспечить право свободного выбора родителями языка воспитания их ребенка».

«Для удовлетворения национальных, культурно-образовательных и языковых потребностей граждан создаются дошкольные учебные заведения, в которых воспитание детей осуществляется на региональных языках или языках меньшинств. Право выбора языка воспитания предоставляется родителям», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в дошкольных учебных учреждениях могут создаваться отдельные группы, в которых воспитание осуществляется на другом языке, чем в учреждениях в целом.