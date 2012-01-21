В Севастополе отметили 20-ю годовщину первой присяги Украине

В Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные 20-й годовщине первого на Черноморском флоте бывшего СССР акта принятия присяги на верность украинскому народу корабельным соединением - личным составом 17-й бригады кораблей охраны водного района (ОВР) Крымской военно-морской базы.

Начались мероприятия торжественным возложением цветов к подножию памятника гетману Петру Сагайдачному, в котором приняли участие ветераны 17-й бригады, военнослужащем ВМС ВС Украины во главе с начальником штаба – первым заместителем командующего флотом вице-адмиралом Юрием ИЛЬИНЫМ. Музыкальное обеспечение ритуала осуществлял военный оркестр Академии ВМС имени П.С.Нахимова. Возложение завершилось прохождением торжественным маршем подразделения почетного караула украинскоих моряков.

«Возрождение военно-морской славы молодого украинского государства происходило в сложных политических условиях и требовало от тех, кто стоял возле источников возрождения национального военно-морского флота, гражданского мужества, чрезвычайного терпения и героизма», - отметил ИЛЬИН.

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины в 2006-2010 годах адмирал в запасе Игорь ТЕНЮХ в своем выступлении отметил, что офицерами и мичманами 17-й бригады кораблей ОВР ЧФ, а также частью офицеров штаба Крымской военно-морской базы ЧФ 20 лет тому назад, когда Вооруженные Силы Украины едва лишь формировались, а украинских ВМС еще не было вообще, было принято «чрезвычайно важное решение не только для них самих, но и в целом для украинского войска и, конечно, для будущих ВМС Украины».

«Благодаря этим мужественным патриотам украинского государства, всему личному составу – от командира бригады до матроса - совершен решительный и мужественный поступок, который в будущем дал понять первому Президенту Украины Леониду КРАВЧУКУ, что ситуация (в Севастополе и на ЧФ) не такова, как ему докладывали некоторые должностные лица, и это стало первым и главным толчком, основанием для того, чтобы подготовить Указ Президента Украины о создании Военно-Морских Сил Украины, и уже через два месяца (5 апреля 1992 года) такой указ появился», - сказал ТЕНЮХ.

Ветераны 17-й бригады были награждены отличиями начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

18 января 1992 года Президент Украины Леонид КРАВЧУК обратился к военнослужащим, которые проходили службу на территории Украины с призывом: «надежным гарантом независимости, безопасности, территориальной целостности и неделимости Украины должны стать собственные Вооруженные Силы. До 20 января 1992 года военнослужащие Вооруженных Сил должны были принять присягу на верность народа Украины».

26 января 1992 года военную присягу на верность народа Украины принял личный состав 17-й бригады кораблей охраны водного района Крымской военно-морской базы ЧФ (бригада размещалась в поселке Новоозерное, на берегу озера Донузлав, в 30 км Евпатории), экипажи боевых кораблей. Верховной Радой Украины и приказом министра обороны Украины корабли бригады должны были составить первое корабельное соединение будущего Украинского флота. Однако командование ЧФ в условиях, когда Министерство обороны Украины еще только формировалось, обвинило военных моряков, принявших украинскую присягу, в измене, национализме, устроило против них репрессии, а также переформатирование корабельного состава соединения.

В апреле 1992 года офицеры и мичманы бригады составили ядро организационной группы Военно-Морских Сил Украины, а впоследствии – штаба флота. Эстафета моряков была подхвачена другими подразделениями флота, в частности, морскими пехотинцами, экипажем подводной лодки, военными строителями, личным составом ряда кораблей и тому подобное.

Часть кораблей из состава 17-й бригады досталась украинским ВМС (вместе с кораблями других соединений) лишь в результате деления бывшего ЧФ между Украиной и Россией в 1996 году.