В Севастополе пытались украсть базу для тренировки яхстменов

В Севастополе сотрудники милиции пресекли действия по уничтожению единственной в Украине базы для тренировки спортсменов-парусников, где есть возможность принимать международные соревнования яхстменов высшего уровня, сообщила прес-служба управления МВД Украины в городе.

Следуправление возбудило уголовное дело по ч.5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в отношении должностных лиц яхт-клуба.

Яхт-клуб заключил инвестиционный договор на строительство современного спортивного центра парусного спорта с последующей передачей спорткомплекса в свою собственность. Объем перечисленных инвестором средств составляет более 7 млн. грн. Установлено, что должностные лица яхт-клуба присвоили более 500 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что должностные лица яхт-клуба, злоупотребляя доверием инвесторов и подделав документы, пытались завладеть не только деньгами, но и земельным участком площадью 1,2 гектара, посредством заключения договора субаренды с другими коммерческими структурами.