Могилев хочет поставить Крыму памятник

Председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ инициирует установку в Симферополе памятника, посвященного истории и культуре полуострова, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Премьер Крыма сообщил, что обсудил этот вопрос с мэром Симферополя Виктором АГЕЕВЫМ, а также направил письмо министру образования и науки Украины Дмитрию ТАБАЧНИКУ с просьбой привлечь ученых к разработке проекта.

По словам МОГИЛЕВА, история Крыма чрезвычайно богата, на его территории существовали разные цивилизации и проживали представители многих этносов.«Памятное сооружение могло бы быть в виде нескольких карт Крыма в разные эпохи», - сказал крымский премьер.

Он призвал представителей интеллигенции полуострова внести предложения, каким должен быть памятник.