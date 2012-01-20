Крымской автономии - 21 год

Крым 20 января отмечает День Автономной республики.

21 год назад - 20 января 1991 года - 93,26 % участников общекрымского референдума, первого в истории Советского Союза, высказались за восстановление автономного статуса Крыма.

12 февраля 1991 с учетом волеизъявления граждан Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.

Более тысячи сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок 20 января в Крыму.

Большинство праздничных мероприятий пройдут в этот день в административном центре республики - Симферополе, торжества запланированы также в Джанкое, Бахчисарае, Евпатории, Белогорске и Керчи.