Крымской автономии - 21 год
09:46, 20 января 2012Крым
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Немного истории
Крым 20 января отмечает День Автономной республики.
21 год назад - 20 января 1991 года - 93,26 % участников общекрымского референдума, первого в истории Советского Союза, высказались за восстановление автономного статуса Крыма.
12 февраля 1991 с учетом волеизъявления граждан Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.
Более тысячи сотрудников милиции будут обеспечивать общественный порядок 20 января в Крыму.
Большинство праздничных мероприятий пройдут в этот день в административном центре республики - Симферополе, торжества запланированы также в Джанкое, Бахчисарае, Евпатории, Белогорске и Керчи.
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