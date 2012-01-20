Крым отмечает 21-летие автономии

Крым 20 января отмечает День Автономной республики.

21 год назад - 20 января 1991 года - 93,26 % участников общекрымского референдума, первого в истории Советского Союза, высказались за восстановление автономного статуса Крыма.

12 февраля 1991 с учетом волеизъявления граждан Верховный Совет УССР принял закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.

«Дорогие крымчане! Примите поздравления с Днем Автономной республики Крым и пожелания добра, благополучия и стабильности. Пусть на прекрасной крымской земле царят мир, согласие и взаимопонимание, а девиз, начертанный на гербе Крыма, "Процветание в единстве", воплощается в весомые и добрые дела», - говорится в поздравлении правительства и парламента автономии, представительства президента Украины в Крыму.