Экс-прокурор из Крыма приговорен к 2,5 годам тюрьмы за взятку

Бахчисарайский райсуд приговорил бывшего Керченского транспортного прокурора к двум с половиной годам тюрьмы с конфискацией имущества за получение 19 тысяч долларов взятки в 2010 году, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

В сентябре 2010 года в транспортную прокуратуру Керчи поступили материалы проверки работы государственной поликлиники, относящейся к железной дороге, в документах содержались факты нарушения порядка выплаты сотрудникам денежных премий главврачом. За принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела прокурор потребовал от руководительницы медучреждения 15 тыс. долл. Женщина, опасаясь уголовной ответственности, передала ему деньги через посредника.

Через три месяца прокурор инициировал проведение аналогичной проверки, в ходе которой были выявлены такие же нарушения. В этот раз за «свои услуги» по невозбуждению дела он потребовал 10 тысяч долларов.

Заведующая поликлиникой обратилась за помощью в СБУ.

Через посредника - бывшего полковника милиции - прокурор получил четыре из требуемых десяти тысяч. Сотрудники СБУ задержали вымогателя.

Фамилия экс-прокурора не разглашается.