Милиционер погиб под колесами автомобиля в Керчи

В крымском городе Керчь сотрудник патрульно-постовой службы погиб в результате наезда легкового автомобиля, инцидент произошел в ночное время на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщил сектор связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму.

Машина «Субару» наехала на 24-летнего сержанта милиции, переходившего дорогу, в 22:30 17 января. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть.