Крым отмечает День своего флага

Крым 19 января отмечает день своего флага.

Согласно Конституции Крыма, у автономной республики есть символы: герб, флаг и гимн.

Крымский флаг - полотнище из трех горизонтально расположенных полос: верхняя полоса - синего цвета, средняя - белого, нижняя - красного.

Синий цвет символизирует безоблачное небо Крыма и будущее, белый - современность (белый лист бумаги, на котором пишется история), красный - историческое прошлое, землю, обагренную кровью.

Средняя полоса самая широкая.

Длина флага вдвое больше его ширины.

Флаг автономии был утвержден на сессии парламента Крыма в сентябре 1992 года.

Решение ежегодно 19 января отмечать день сине-бело-красного стяга крымские депутаты приняли в октябре 2008 года.