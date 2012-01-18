Образ врача больше не будут "эксплуатировать" в рекламе

Кабинет министров Украины в среду одобрил законопроект об изменениях в закон «О рекламе», который запрещает использовать образ врача в рекламе любых товаров, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Решено не использовать образ врача или какого-то человека, похожего на врача, при рекламе любых товаров», - сказал КОПЫЛОВ.

Он отметил, что ранее законом запрещалось использование образа врача в рекламе алкогольных и табачных изделий, а также медикаментов.

В частности, по словами КОПЫЛОВА, признаками использования образа врача в рекламе являются белый халат, «скорая помощь» и т.п.

Кабмин передаст этот законопроект на рассмотрение Верховной рады Украины.