Погода в Украине на Крещение

19 января, в праздник Крещения, в Украине ожидается морозная погода, небольшой снег, сообщил Укргидрометцентр.

Так, в западных областях, Крыму и Приазовье временами снег, в Карпатах и в Закарпатье местами сильный.

Температура ночью 5-10° мороза (на южном берегу Крыма 0-3° мороза), днем от 4° мороза до 1° тепла.

На остальной территории без существенных осадков, только днем в северных и Винницкой областях небольшой снег; температура ночью 9-14° мороза, при прояснениях местами 15-17°, днем 2-7° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ночью и утром в восточных областях кое-где туман. Ветер преимущественно южный (в Крыму и Приазовье северо-восточный), 7-12 м/с, в западных, а днем и в северных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 30-35 м/с.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью по области 9-14° мороза, - местами 15-17°, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 11-13°, днем 4-6° мороза.